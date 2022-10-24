Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
قبل المشاركة بكأس العالم 2022

الفيصل: نفخر باستقبال ولي العهد لنجوم الأخضر

2022-10-24 الساعة 12:19
الفيصل: نفخر باستقبال ولي العهد لنجوم الأخضر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره باستقبال ولي العهد، الأمر محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الفيصل فخور بالاستقبال

وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استقبال لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مكتبه بجدة، من أجل دعمهم وتحفيزهم؛ قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نفخر باستقبال ولي العهد، لنجوم منتخبنا الوطني قبل المشاركة في المونديال العالمي.. استقبال يمنحنا الحافز ويجسد الدعم الكبير الذي نحظى به في القطاع الرياضي”.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان – المصدر @spagov

دعم ولي العهد

وأشاد الأمير محمد بن سلمان في استقباله للاعبين بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية، مضيفًا: “هذا الأمر أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب”.

ولي العهد مع المنتخب السعودي
جانب من الاستقبال – المصدر @spagov

وحفز الأمير محمد بن سلمان اللاعبين بكلمات من ذهب، بعدما طالبتهم باللعب في مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم بدون أي ضغوط نفسية، وذلك حتى لا يتأثر أدائهم الطبيعي، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المجموعة.

وتُعد كلمات ولي العهد دافعًا قويًّا للاعبين، وترفع عنهم الضغط في وقت هام للغاية، حيث يواصل الأخضر استعداداته للمونديال، في ظل تواجد الأخضر بمجموعة قوية، تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

المنتخب السعودي في زيارة ولي العهد
لاعبو المنتخب – المصدر @spagov

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس
السعودية اليوم

معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس

السعودية اليوم
اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي
السعودية اليوم

اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي

السعودية اليوم
فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...
الرياضة العالمية

فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...

الرياضة العالمية
النصر يحسم أول صفقة شتوية
الرياضة

النصر يحسم أول صفقة شتوية

الرياضة
ضباب على ينبع والرايس
السعودية اليوم

ضباب على ينبع والرايس

السعودية اليوم
تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها
السعودية اليوم

تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها

السعودية اليوم
ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
الرياضة

ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه