الفيصل: نفخر باستقبال ولي العهد لنجوم الأخضر

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره باستقبال ولي العهد، الأمر محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الفيصل فخور بالاستقبال

وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استقبال لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مكتبه بجدة، من أجل دعمهم وتحفيزهم؛ قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نفخر باستقبال ولي العهد، لنجوم منتخبنا الوطني قبل المشاركة في المونديال العالمي.. استقبال يمنحنا الحافز ويجسد الدعم الكبير الذي نحظى به في القطاع الرياضي”.

دعم ولي العهد

وأشاد الأمير محمد بن سلمان في استقباله للاعبين بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية، مضيفًا: “هذا الأمر أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب”.

وحفز الأمير محمد بن سلمان اللاعبين بكلمات من ذهب، بعدما طالبتهم باللعب في مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم بدون أي ضغوط نفسية، وذلك حتى لا يتأثر أدائهم الطبيعي، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المجموعة.

وتُعد كلمات ولي العهد دافعًا قويًّا للاعبين، وترفع عنهم الضغط في وقت هام للغاية، حيث يواصل الأخضر استعداداته للمونديال، في ظل تواجد الأخضر بمجموعة قوية، تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.