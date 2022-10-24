الفيصل: نفخر باستقبال ولي العهد لنجوم الأخضر

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم
أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره باستقبال ولي العهد، الأمر محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استقبال لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مكتبه بجدة، من أجل دعمهم وتحفيزهم؛ قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نفخر باستقبال ولي العهد، لنجوم منتخبنا الوطني قبل المشاركة في المونديال العالمي.. استقبال يمنحنا الحافز ويجسد الدعم الكبير الذي نحظى به في القطاع الرياضي”.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان في استقباله للاعبين بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية، مضيفًا: “هذا الأمر أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب”.
وحفز الأمير محمد بن سلمان اللاعبين بكلمات من ذهب، بعدما طالبتهم باللعب في مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم بدون أي ضغوط نفسية، وذلك حتى لا يتأثر أدائهم الطبيعي، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة المجموعة.
وتُعد كلمات ولي العهد دافعًا قويًّا للاعبين، وترفع عنهم الضغط في وقت هام للغاية، حيث يواصل الأخضر استعداداته للمونديال، في ظل تواجد الأخضر بمجموعة قوية، تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.