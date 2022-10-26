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بسبب توابع قضية جوليانو

الفيفا يحرم النصر من قيد الصفقات

2022-10-26 الساعة 7:52
الفيفا يحرم النصر من قيد الصفقات
المواطن - محمد سمعه

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قرر منع نادي النصر من تسجيل الصفقات الجديدة واللاعبين الجدد بداية من يناير المقبل، بخطاب أصدره الاتحاد الدولي.

وقال الشيخي عبر “تويتر” : “الفيفا منع النادي العاصمي من تسجيل لاعبين جدد محليين ومحترفين أجانب وذلك بداية من أول يوم بالشتوية، وذلك عبر خطاب نحتفظ بصورة منه، المنع يأتي نتيجة لعدم الالتزام بتسوية، قضيتي جوليانو”.

تغريم النصر

وفي وقت سابق، قال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لـ أصفر الرياض أن المحكمة الرياضية ” كاس” قررت تغريم أصفر الرياض مبلغًا ماليًا قدره 22 مليون ريال بسبب قضية جوليانو.

وكان جوليانو رفع قضيتين ضد أصفر الرياض، الأولى كانت بتحصيله المبالغ المالية التي خُصمت خلال فترة كورونا قبل سنتين من الآن.

جوليانو لاعب النصر السابق
جوليانو لاعب النصر السابق

القضية الثانية كانت بطلب اللاعب البرازيلي الحصول على تعويض مالي بعد فسخ العقد لأسباب مشروعة.

ووجه أحمد الغامدي اتهامًا للإدارة السابقة بالنادي التي كان يرأسها صفوان السويكت، بسبب تجاهلهم حل قضية جوليانو على حد قوله، مضيفًا أن إدارة صفوان السويكت أخفت أورقًا تتعلق بقضية جوليانو، وتسبب هذا الإخفاء في إضعاف موقف إدارة مسلي آل معمر في الاستئناف الذي قدمه لـ ” كاس”.

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