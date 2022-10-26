الفيفا يحرم النصر من قيد الصفقات

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا
كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قرر منع نادي النصر من تسجيل الصفقات الجديدة واللاعبين الجدد بداية من يناير المقبل، بخطاب أصدره الاتحاد الدولي.
وقال الشيخي عبر “تويتر” : “الفيفا منع النادي العاصمي من تسجيل لاعبين جدد محليين ومحترفين أجانب وذلك بداية من أول يوم بالشتوية، وذلك عبر خطاب نحتفظ بصورة منه، المنع يأتي نتيجة لعدم الالتزام بتسوية، قضيتي جوليانو”.
وفي وقت سابق، قال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لـ أصفر الرياض أن المحكمة الرياضية ” كاس” قررت تغريم أصفر الرياض مبلغًا ماليًا قدره 22 مليون ريال بسبب قضية جوليانو.
وكان جوليانو رفع قضيتين ضد أصفر الرياض، الأولى كانت بتحصيله المبالغ المالية التي خُصمت خلال فترة كورونا قبل سنتين من الآن.
القضية الثانية كانت بطلب اللاعب البرازيلي الحصول على تعويض مالي بعد فسخ العقد لأسباب مشروعة.
ووجه أحمد الغامدي اتهامًا للإدارة السابقة بالنادي التي كان يرأسها صفوان السويكت، بسبب تجاهلهم حل قضية جوليانو على حد قوله، مضيفًا أن إدارة صفوان السويكت أخفت أورقًا تتعلق بقضية جوليانو، وتسبب هذا الإخفاء في إضعاف موقف إدارة مسلي آل معمر في الاستئناف الذي قدمه لـ ” كاس”.