القبض على موطن قطع الأشجار بغرض الاحتطاب

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطن لمخالفته نظامَ البيئة بقطع الأشجار بغرض الاحتطاب، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على آخرين.