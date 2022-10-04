القصبي يزور المغرب بوفد من 14 جهة

تفاصيل الزيارة:

لقاءات في الرباط:

زار وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، المملكة المغربية مع وفد من 14 جهة حكومية، ورجال أعمال يمثلون 62 شركة سعودية.وقال القصبي في تغريدات له عبر تويتر: أزور المملكة المغربية الحبيبة، بلاد الحضارة والثقافة، والأخوة والصداقة التاريخية القديمة، مع وفد من 14 جهة حكومية، ورجال أعمال يمثلون 62 شركة سعودية لتعزيز علاقاتنا وتعاوننا التجاري. وتابع: سعدت اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وناقشنا تعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري لما يرتقي لطموحات وتطلعات قيادة بلدينا وشعبينا الشقيقين.وأردف وزير التجارة: “التقيت في الرباط، أصحاب المعالي وزير الصناعة والتجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاندماج الاقتصادي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية، ووزير الشباب والثقافة والاتصال، وناقشنا تعزيز علاقاتنا وتمكين القطاع الخاص لاستثمار الفرص الواعدة”. وختم الوزير بقوله: كما اطلعت وزملائي ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص على أعمال شركة أكوا باور في المغرب ومشاريعها الرائدة التي تعكس قدرات شركاتنا السعودية وفرص الاستثمار المشتركة.