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تُقام على ملعب الملك فهد الدولي

القناة الناقلة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية غدًا

2022-10-27 الساعة 11:24
القناة الناقلة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية غدًا
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا مساء الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى حيث تنطلق بداية من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة

الحفل ينطلق غدًا في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناة SSC.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حول حفل الافتتاح غدًا عبر حسابه في “تويتر” : “برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يُسعدنا كرياضيين، افتتاح دورة الألعاب في السعودية بنسختها الأولى غدًا بمشاركة 6000 رياضي”.

وأضاف وزير الرياضة: ” كلنا فخر بالرعاية الكريمة، والدعم المتواصل للقطاع الرياضي وبالتوفيق للجميع في هذا الحدث الرياضي الكبير”.

وفي وقت سابق، حصدت لاعبة رفع الأثقال، رحمة الخواهر أول ميدالية ذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية كما نجحت في حصد أول مليون ريال في الدورة.

أحمد عيد - شعلة دورة الألعاب السعودية

ونجحت رحمة الخواهر في حصد المركز الأول بمنافسات وزن 49 كجم، أما مارية السيهاتي فجاءت بالمركز الثاني واحتلت اللاعبة منيرة عبدالله المركز الثالث.

دورة الألعاب السعودية

وتقام منافسات الدورة في 20 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف منافسات الدورة ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وجامعة الملك سعود، ونادي الرياض، ونادي النصر، ونادي الهلال، ومركز أركان الرياضي، ومنطقة المشجعين، و”بادل إن”، وبوليفارد الرياض، ومركز بلاك دايموند، ونادي الرياض للجولف، ميدان ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية السعودية “شماس”، ونادي الجبيل للرياضات البحرية، والاتحاد السعودي للتنس، وميدان رماح للهجن، وميدان الرماية بالأمن العام، ونادي الفروسية في الجنادرية، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق بالإمارة.

محمد نور - شعلة دورة الألعاب السعودية

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