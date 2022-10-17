القنوات الناقلة لـ حفل الكرة الذهبية اليوم

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الكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم العالمية اليوم الاثنين، موعد حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لاختيار أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي. وينطلق حفل البالون دور الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس. ويُعد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد مرشحًا وبقوة للفوز بالبالون دور وفي حال تُوج بها سيكون خامس فرنسي محققًا هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا الفائز بها في عام 1958 وميشال بلاتيني التي حققها أعوام 1983 و 1984 و 1985 وجان بابان التي حققها في عام 1991 وزين الدين زيدان الفائز بها عام 1998. وقررت مجلة فرانس فوتبول تغيير نظام الجائزة، حيث أصبحت تُمنح للاعب حسب أدائه بالموسم وليس خلال السنة الميلادية.وستُنقل فعاليات الحفل عبر قناتي On Time Sports المصرية وBein Sports القطرية. وفي وقت سابق، وبحسب ما ذكرته صحيفة Le Parisien الفرنسية فإن الحضور المرتقب للبرتغالي كريستيانو رونالدو لحفل البالون دور في مدينة باريس اليوم جاء بسبب علمه بفوز الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد بجائزة البالون دور.وفي سبتمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة للفائز بلقب الكرة الذهبية عن موسم 2021/ 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وجاء الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد في المركز الأول، يليه السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رابعًا، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني في المركز الخامس.