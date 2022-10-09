القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة آرسنال ضد ليفربول اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.
آرسنال ضد ليفربول
وتُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 Hd Premium و Sky Sports Main Event Uk و Bein Sports 1 HD English.
وقبل المباراة يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما متواجد ليفربول في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.
وفي حال فاز آرسنال فسيصبح رصيده 24 نقطة في المركز الأول، بينما يرغب ليفربول في الفوز للوصول للنقطة رقم 13 والصعود من المركز العاشر للمركز السابع.
جدير بالذكر أن مباريات أمس في الدوري الإنجليزي كانت انتهت بفوز تشيلسي على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون برباعية دون رد، فوز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بخماسية مقابل هدف، فوز بورنموث على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف، فوز توتنهام هوتسبير على برايتون بهدف دون رد.