القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد برشلونة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية غدًا مباراة الريال ضد برشلونة، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.
توقيت كلاسيكو الريال ضد برشلونة
المباراة تنطلق عصر الغد في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد وعبر قنوات Bein Sports 1 HD , Nova Sports 3 HD , S Sport 1 HD , Bein Sports 1 FR, La Liga Tv Bar.
وفي وقت سابق، تلقى نادي برشلونة مفاجأة سارة بغياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن مواجهة الفريق الكتالوني في كلاسيكو الدوري الإسباني.
سبب غياب كورتوا
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن كورتوا لن يشارك مع ريال مدريد ضد برشلونة؛ حيث لم يتواجد في التدريبات الجماعية؛ نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة.
ولن يغامر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بإشراك كورتوا أمام البارشا، حيث سيمنحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في مونديال قطر مع منتخب بلجيكا.
وكان ريال مدريد، أعلن في الثاني من أكتوبر الجاري عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تيبو كورتوا، قبل مباراة أوساسونا.
وذكر ريال مدريد: “بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في عرق النساء الأيسر”.