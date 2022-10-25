القيصومة يستعيد توازنه بثنائية ضد أُحد

انتهت مباراة القيصومة ضد أُحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

فوز القيصومة

وبدأت مباراة القيصومة ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة، قبل أن ينجح حميد جاوشي في هز الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التقدم بالشوط الأول.

واستمرت المحاولات، وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة بقوة، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق سلطان العنزي عند الدقيقة 83 من هجمة سريعة، لتنتهي المباراة بفوزه ضد أُحد بنتيجة 2/ 0.

الفريقان بدوري يلو

واستعاد الفريق توازنه بعد معاناته في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث خسر مباراة وتعادل مرتين، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد عند 10 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري يلو، بعد تعرضه للخسارة الثالثة له في الموسم الرياضي الحالي.