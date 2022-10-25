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ضمن منافسات دوري يلو

القيصومة يستعيد توازنه بثنائية ضد أُحد

2022-10-25 الساعة 11:06
القيصومة يستعيد توازنه بثنائية ضد أُحد
المواطن - الرياض

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انتهت مباراة القيصومة ضد أُحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

فوز القيصومة

وبدأت مباراة القيصومة ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة، قبل أن ينجح حميد جاوشي في هز الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التقدم بالشوط الأول.

القيصومة ضد أحد
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

واستمرت المحاولات، وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة بقوة، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق سلطان العنزي عند الدقيقة 83 من هجمة سريعة، لتنتهي المباراة بفوزه ضد أُحد بنتيجة 2/ 0.

القيصومة وأحد
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

الفريقان بدوري يلو

واستعاد الفريق توازنه بعد معاناته في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث خسر مباراة وتعادل مرتين، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد عند 10 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري يلو، بعد تعرضه للخسارة الثالثة له في الموسم الرياضي الحالي.

القيصومة
لاعبو الفريق – المصدر @FDL_KSA

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