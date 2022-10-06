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ينتهي عقده هذا الموسم

الكرة الذهبية تُبقي بنزيما في الريال

2022-10-06 الساعة 5:08
الكرة الذهبية تُبقي بنزيما في الريال
المواطن - الرياض

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يُخيم الغموض على مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

غموض مصير بنزيما

ولفتت شبكة RMC سبورت، إلى أن هناك بندًا في عقد كريم بنزيما يُجدده بشكل تلقائي لموسم رياضي آخر، في حالة تتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.  
كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر @realmadrid
ويُعد بنزيما صاحب الـ34 عامًا هو الأقرب لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا وريال مدريد، ومساهمته في تتويجه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وتتبع إدارة نادي ريال مدريد سياسة معينة مع عرضها للانتقادات، حيث إنه تعلق تجديد نجوم الفريق الأول لكرة القدم حتى اللحظات الأخيرة، كما حدث مع لوكا مودريتش، وسيرجيو راموس الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.
ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

الريال يستعد لخيتافي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.
ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid
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