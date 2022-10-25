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مستلهم من العمارة السلمانية

الكشف عن التصميم الرسمي لمشروع الأفنيوز الرياض

2022-10-25 الساعة 11:10
الكشف عن التصميم الرسمي لمشروع الأفنيوز الرياض
المواطن - الرياض

تجري الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع الأفينوز الرياض، منذ وضع حجر الأساس للمشروع في فبراير الماضي بعد تعثره لفترات طويلة.

مستوحاة من العمارة السلمانية

وتم الكشف عن التصميم الرسمي والمعتمد لمشروع الأفنيوز الرياض بمفهوم معماري مستلهم من العمارة السلمانية، ويعد المشروع واحد من أكبر المجمعات التجارية في العالم بمساحات ضخمة وأبراج شاهقة.

وظهر تصميم جديد للواجهات المعمارية لمجمع وأبراج مشروع الأفنيوز الرياض، والذي يُنفذ حاليًا عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان على مساحة 390 ألف متر مربع.

أهمية المشروع

وتبلغ مساحة المشروع 390 ألف متر مربع عند تقاطع طريقي الملك فهد والملك سلمان بحي الملقا في شمال الرياض وبمساحة بناء تصل 1.5 مليون متر مربع ويضم مجمع تجاري و5 أبراج متعددة الاستخدامات.

وتنفذ شركة شمول القابضة، مشروع الأفنيوز الرياض، والذي تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال. وسيضم فنادق عالمية، وشققا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة.

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