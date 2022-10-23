الكليات التقنية تبدأ القبول والتسجيل

أعلنت العديد من كليات التقنية للبنين والبنات عن بدء القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني في العديد من البرامج الدراسية، داعية الراغبين في المسارعة إلى التسجيل وفق القواعد والآليات المنظمة لعملية القبول.

تقنية عرعر

فقد أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر‬ اليوم، عن بدء التقديم للفصل التدريبي الثاني 1444هـ، لبرنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (العناية بالشعر – العناية بالبشرة – تصميم الأزياء).

وأوضحت الكلية أن التقديم يستمر حتى 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني “قبولي” عبر الرابط.

الكلية التقنية

كما بدأ فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة أحد رفيدة اليوم التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت الكلية، أن التسجيل الذي يستمر مدة خمسة أيام، سيكون متاحًا في تخصصات تقنية شبكات الحاسب الآلي، وتقنية الموارد البشرية، ودعت الكلية الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع للاطلاع على الشروط والمزايا، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.

جزر فرسان

من جهة أخرى بدأ فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة جزر فرسان اليوم، التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحًا في قسم الحاسب وتقنية المعلومات تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، وقسم التقنية الإدارية والمالية تخصص تقنيات الأعمال المكتبية، داعيًا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.