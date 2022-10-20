الكوليرا تهدد لبنان

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فما بين الإنسداد السياسي والأزمة الاقتصادية انتشرت الكوليرا في لبنان بشكل مخيف ما يهدد بتحولها إلى جائحة قد تودي بحياة المئات إن لم يتم تدارك الوضع في أسرع وقت.

مياه الأنابيب

وكان وزير الصحة اللبناني أعلن أمس انتشار واسع للكوليرا مشيرًا إلى أن معظم الحالات لدى ​النازحين السوريين​، ملقيا باللوم على تلوث مياه الشرب التي ترد إلى المخيمات عبر أنابيب.

لقاح الكوليرا

وقال إن الكمية المتوفرة من لقاح الكوليرا عالميًا قليلة بسبب تواجد بؤر عدّة للمرض، لكن لبنان حصل على وعدٍ بتأمين كمياتٍ من اللقاحات بحسب كلام الوزير في مؤتمر صحفي يوم أمس.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في تقرير ارتفاع عدد الوفيات إلى 5، وتسجيل 80 إصابة جديدة، ليبلغ العدد التراكمي 169 إصابة تم رصد أول حالة منها يوم 6 أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 1993.

أعراض الكوليرا

والمعروف أن الكوليرا مرض بكتيري معد ينتقل إلى الإنسان عبر المياه الملوثة في أغلب الحالات ويرتبط بالأعراض التالية :