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يحقق توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي

الكويت تدعم المملكة وتؤيد قرار أوبك+

2022-10-18 الساعة 2:17
الكويت تدعم المملكة وتؤيد قرار أوبك+
المواطن - واس

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أشادت وزارة الخارجية في دولة الكويت بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

قرار أوبك+

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء :”إن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بإجماع الدول الأعضاء كافة في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.
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