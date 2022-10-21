الكويت تفرض رسومًا على تأشيرة دخول المصريين

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، أمس الخميس، عن إصدار مدير إدارة جوازات مطار الكويت العميد بدر الشايع تعميمًا لمساعديه ورؤساء الأقسام للتنبيه على العاملين من ضباط وعسكريين ومدنيين أنه تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره (9 دنانير) عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية.

وشدد التعميم على العاملين بضرورة تحصيل رسم الـ 9 دنانير نظير إصدار أي نوع من سمات الدخول للمنتمين للجنسية المصرية، منبهًا بأن “من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة”.

المعاملة بالمثل

وقالت المصادر وفقًا لصحيفة “الراي”، الكويتية إن هذا القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل.

وأضافت المصادر: “تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيًا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيًا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما”.