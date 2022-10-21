Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الكويت تفرض رسومًا على تأشيرة دخول المصريين

2022-10-21 الساعة 2:29
الكويت تفرض رسومًا على تأشيرة دخول المصريين
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، أمس الخميس، عن إصدار مدير إدارة جوازات مطار الكويت العميد بدر الشايع تعميمًا لمساعديه ورؤساء الأقسام للتنبيه على العاملين من ضباط وعسكريين ومدنيين أنه تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره (9 دنانير) عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية.

وشدد التعميم على العاملين بضرورة تحصيل رسم الـ 9 دنانير نظير إصدار أي نوع من سمات الدخول للمنتمين للجنسية المصرية، منبهًا بأن “من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة”.

المعاملة بالمثل

وقالت المصادر وفقًا لصحيفة “الراي”، الكويتية إن هذا القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل.

وأضافت المصادر: “تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيًا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيًا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه