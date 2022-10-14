المؤبد لسفاح مدرسة فلوريدا

أصدرت المحكمة الأمريكية أمس الخميس، الحكم على سفاح مدرسة فلوريدا، بالمؤبد بعد 4 سنوات من ارتكابه مجزرة في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أودى بحياة 17 شخصًا، منهم 14 طفلًا. وأعرب عائلات ضحايا أكبر مجزرة داخل مدرسة في تاريخ الولايات المتحدة، عن غضبهم الشديد من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأميركية بحق الجاني الخميس، حيث أصيبوا بصدمة، لأنه لم يحصل على حكم الإعدام، وقام بعضهم بمغادرة القاعة، عند قراءة قرار المحلفين بشأن كل ضحية من الـ17. أسوأ مجزرة وجاء الحكم على سفاح مدرسة فلوريدا بعد 4 سنوات من الواقعة التي سجلت أسوأ مجزرة إطلاق نار في مدرسة بأميركا، أعلنت المحكمة الأميركية حكمها، استنادا لشهادة المحلفين، وبحضور عائلات الضحايا. تفاصيل الواقعة وفي تفاصيل الجريمة، فقد ارتكب الشاب نيكولاس كروز 19 عامًا، جريمته، في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأميركية، مما أودى بحياة 17 شخصًا، منهم 14 طفلًا، وكان قد دخل حاملًا رشاشًا أوتوماتيكيًا للمدرسة يوم 14 فبراير 2018، وقام بإطلاق 139 رصاصة، على كل من كان أمامه، ليقتل 17 شخصًا ويصيب 17 آخرين، في جريمة هزت الولايات المتحدة. بينما اعتبر المحلفين أن المسببات مثل الاختلال العقلي والاضطراب النفسي، هي السبب الذي دفع المجرم للقيام بالجريمة، وهو الأمر الذي أدى لمنحه حكم السجن المؤبد بدلًا من الإعدام.