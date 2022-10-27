المجلة العربية تناقش قضايا الترجمة

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صدر العدد الجديد من مجلة المجلة العربية، حيث يتضمن العديد من القضايا والموضوعات الثقافية المختلفة.
وتصدر غلاف العدد 554 ، الصادر بتاريخ نوفمبر 2022، قضايا الترجمة العربية وأوضاع المترجمين في العالم العربي إضافة إلى العديد من الموضوعات في المجلة التي يمكن تصفحها إلكترونيًا عبر موقعها على الإنترنت.