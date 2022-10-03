المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية

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فيديو | المحامي أحمد المحيميد: بعض مخالفات الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية يحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن#الراصد pic.twitter.com/9lg2q8MJFB— الراصد (@alraasd) October 2, 2022