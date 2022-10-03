المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية

فيديو | المحامي أحمد المحيميد: بعض مخالفات الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية يحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن#الراصد pic.twitter.com/9lg2q8MJFB — الراصد (@alraasd) October 2, 2022

عقوبات:

تحذير:

قال المحامي أحمد المحيميد: إن بعض المخالفات الصحية قد ترقى لتكون جريمة جنائية يُحال فيها الممارس إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يُعاقب عليها بغرامة مادية 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر.وأوضح المحيميد، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هذه العقوبات هي ما نصت عليها المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.وحذر المحيميد الممارسين الصحيين سواء كان طبيبًا أو صيدليًّا أو ممرضًا أو أخصائيًّا من التهاون بالمخالفات الأخلاقية والصحية.