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يُحال فيها الممارس إلى النيابة

المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية

2022-10-03 الساعة 12:16
المخالفات الصحية قد تتحول لجريمة جنائية
المواطن - الرياض

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قال المحامي أحمد المحيميد: إن بعض المخالفات الصحية قد ترقى لتكون جريمة جنائية يُحال فيها الممارس إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يُعاقب عليها بغرامة مادية 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر.

عقوبات: 

وأوضح المحيميد، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هذه العقوبات هي ما نصت عليها المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.

تحذير: 

وحذر المحيميد الممارسين الصحيين سواء كان طبيبًا أو صيدليًّا أو ممرضًا أو أخصائيًّا من التهاون بالمخالفات الأخلاقية والصحية.
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