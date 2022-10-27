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تعطي الشعوب الفرصة لتنمية بلدانها

المرشد: مبادرة ولي العهد تستهدف الميزة التنافسية للدول

2022-10-27 الساعة 6:56
المرشد: مبادرة ولي العهد تستهدف الميزة التنافسية للدول
المواطن - الرياض

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أكد عضو مجلس الشورى مطشر المرشد، أن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الميزة التنافسية لكل دولة وتعطي الشعوب الفرصة لتنمية بلدانها.

الاستثمار الاقتصادي

وقال المرشد خلال استضافته ببرنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، إن النظرة الاستراتيجية للمملكة تهدف ليس فقط تقديم الدعم من خلال صندوق التنمية السعودية والمساعدات الدائمة لها.

وأضاف “الآن تنظر المملكة إلى الاستثمار الاقتصادي البحت، ففي دراسات الجدوى يتم استهداف الميزة التنافسية لكل دولة وإعطاء الشعوب الفرصة لتنمية بلدانها”.

وأشار إلى أن المنطقة بحاجة الآن إلى هذا الأمر، فالعالم يستفيد من المنطقة بشكل أو بآخر، فضلًا عن استهداف العقول التي هاجرت عبر السنين.

تأسيس 5 شركات

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس ( 5 ) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

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