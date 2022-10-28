المرور: استخدموا التنبيهات عند الانتقال من المسارات

دعت الإدارة العامة للمرور إلى الالتزام بالمسار المحدد واستخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه، وذلك من أجل قيادة آمنة وسلامة المواطنين.

إرشادات الانتقال

وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل الانتقال من مسار لمسار آخر أن يلتزم بعدة إرشادات تتمثل في:

1- التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

2- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافِ.

3- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

4- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

المراوغة بين المركبات

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات هي مخالفة مرورية تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.