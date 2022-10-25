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لا بد من إطفاء المحرك عند النزول

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

2022-10-25 الساعة 2:21
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
المواطن - الرياض

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مؤكدة أن هذا الفعل يعد مخالفة مرورية.

إطفاء المحرك

وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها: “احرص على التأكد من إطفاء محرك مركبتك وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.

المراوغة بين المركبات

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات هي مخالفة مرورية تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وقال المرور  إن مخاطر المراوغة تتمثل فيما يلي:

  1. ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.
  2. تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.
  3. مخالفة للأنظمة المرورية.
  4. تزيد صعوبة التحكم بالمركبة ما يشكل خطرًا على قائدها.

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