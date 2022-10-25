المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مؤكدة أن هذا الفعل يعد مخالفة مرورية.
وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها: “احرص على التأكد من إطفاء محرك مركبتك وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات هي مخالفة مرورية تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
وقال المرور إن مخاطر المراوغة تتمثل فيما يلي: