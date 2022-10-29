المرور: 3 مركبات مستثناة من الحجز أو المصادرة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المركبات المستأجرة أو المسروقة والمستخدمة في التفحيط مستثناة من الحجز أو المصادرة.

جاء ذلك بحسب تغريدة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت.

المراوغة مخالفة:

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات هي مخالفة مرورية تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وقال المرور إن مخاطر المراوغة تتمثل فيما يلي: