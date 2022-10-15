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بعد الحديث عن تدخله في تشكيل أزرق الرياض

المريسل يُلمح لعزل ابن دياز في الهلال!

2022-10-15 الساعة 4:16
المريسل يُلمح لعزل ابن دياز في الهلال!
المواطن - محمد سمعة

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أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، حيث ألمح إلى أن إيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني رامون قد تم عزله عن مهامه في نادي الهلال، بعد الحديث عن تدخله في التشكيلة الأساسية للفريق الكروي الأول لأزرق الرياض. وكان بعض من الإعلاميين تداولوا أنباء عن أن إيميليانو نجل المدرب الأرجنتيني هو من يختار تشكيل الفريق الكروي الأول لأزرق الرياض وليس والده، مما أثار غضب فئات عريضة من جماهير الهلال.

تقليص صلاحيات نجل دياز

وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر” : ” في بلد ما، في لعبة ما، في دوري ما، مسؤول طلب من مدرب عزل أحد أفراد الطاقم الفني، وسط استياء من المدرب الذي أكد أنه معزول من الأساس”. إيمليانو دياز ورامون دياز - الهلال المريسل ألمح إلى نجل مدرب الهلال، وهو ما تحدثت عنه الكثير من الجماهير عبر تغريداتهم في “تويتر” ردًا على تغريدة المريسل، حيث ذكروا بأن إدارة فهد بن نافل طلبت من رامون تقليص صلاحيات نجله في الجهاز الفني للفريق الأول. جدير بالذكر أن أزرق الرياض يستعد لمواجهة نادي الطائي اليوم في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
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