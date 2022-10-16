Icon

بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية Icon الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم Icon ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهديداته الجوفاء لم تؤثر عليهم 

المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن 

2022-10-16 الساعة 7:50
المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لـ السعودية، لم تفتر عزيمة المستثمرين والمديرين التنفيذيين الأمريكيين. وتابع التقرير: حذر بايدن من أن المملكة ستواجه عواقب بشأن تخفيضات النفط، لكن على ما يبدو فهي تهديدات جوفاء فقط، حيث يخطط العديد من الأمريكيين لحضور مؤتمر المستثمرين هذا الشهر. وأضاف: لم تثنِ هذه التهديدات جيمي ديمون وغيره من قادة الشركات الأمريكية عن حضور مؤتمر الأعمال الذي ترعاه السعودية المعروف باسم دافوس الصحراء والمقرر إقامته في الرياض هذا الشهر.
المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن 
شخصية بايدن لم تمنع التنفيذيين الأمريكيين من حضور قمة دافوس

أبرز المستثمرين الأمريكيين في المؤتمر

ومن المتوقع حضور السيد ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، وستيف شوارزمان من شركة الاستثمار العملاقة بلاكستون، وراي داليو من صندوق التحوط Bridgewater Associates ومايكل آرثر، كبير المسؤولين التنفيذيين الدوليين بشركة Boeing. ويسلط حضور كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات البارزة الضوء على عدم أهمية جهود الإدارة الأمريكية الحالية المبذولة لمعاقبة السعودية بحسب ما يزعمون. المستثمرون الأمريكيون متحمسون للسعودية رغم أنف بايدن 

اقتصاد السعودية يتحدث 

وقالت المجلة الأمريكية: يسعى المستثمرون حاليًا إلى اقتناص الفرص في السعودية، لما باتت تمثله هذه الدولة من أهمية منذ الإعلان عن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وتتضمن الرؤية برامج وخطط للعديد من المشاريع في كل المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، الفنية، السياسية، السياحية والترفيهية. وهذا التنوع في البرامج، جذب العديد من المستثمرين سواء من كوريا الجنوبية أو اليابان والصين وبالطبع أمريكا، ويقول المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأمريكية إنهم لا يتلقون دائمًا التوجيهات من المسؤولين الحكوميين، مما يتركهم يحققون أهداف أعمالهم. وتبنت السعودية عملية توازن دقيقة خاصة في السنوات الأخيرة، فهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم لكن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركات مثل أوبر وسوفت بنك في اليابان، كما دعم جولة LIV Golf للغولف التي تنافس بطولة PGA الأمريكية، واشترى نادي نيوكاسل يونايتد. وكل ذلك يأتي بجانب المشاريع السياحية الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا.

جهود بايدن فاشلة

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية: تتضح الآن حقيقة أن كل جهود بايدن الهادفة إلى عزل المملكة، وهو هدف أعلنه ضمن برنامج ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، باءت بالفشل، ففي يوليو الماضي زار السعودية لمحاولة تحقيق اتفاق مُرضٍ لكنه لم يصل إلى شيء، وحاليًا فإن جهوده لتشويه سمعة المملكة فشلت أيضًا.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه