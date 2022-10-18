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بعدما أثارت تصريحاته جدلًا

المسحل: نتائج توثيق البطولات لن ترضي الجميع

2022-10-18 الساعة 11:02
المسحل: نتائج توثيق البطولات لن ترضي الجميع
المواطن - الرياض

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حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على توضيح تصريحاته بشأن توثيق البطولات، بعدما أثارت جدلًا خلال الساعات الماضية.

المسحل يتحدث عن توثيق البطولات

وكان المسحل قد صرح قبل انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر، بأن توثيق البطولات سيرى النور قريبًا بطريقة وآلية سترضي الجميع، ما عرضه لانتقادات، حيث طالبه النقاد الرياضيين بإنصاف وحفظ التاريخ.
ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم
رئيس اتحاد الكرة
وأنهى ياسر المسحل هذا الجدل، وعلق خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، قائلًا: “في توثيق البطولات، لم أذكر أننا سنسعى لإرضاء الجميع، لكن سنضع آلية للتوثيق نأمل أنها ترضى الجميع، وبالتأكيد النتائج لن ترضى الجميع”. ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

توثيق البطولات

وأثار ملف توثيق البطولات حالة من الجدل خلال العامين الماضيين، حيث يدافع مشجعو كل نادٍ من الكبار عن فريقه وإنجازاته من وجهة نظرهم، ويُطالب الجميع المسؤولين بضرورة التوثيق. وكان رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل قد أكد مؤخرًا غضبه من عدم توثيق البطولات، وقال: “ما يحدث من اتحاد الكرة يضرنا ما يصير أنا أحكي مع رعاة وشركات عالمية وما عندي مرجع.. قد يغضبون مني الآن، ولكن لما أظل أتحدث منذ 3 أو 5 سنوات وما فيه رد”.
فهد بن نافل
بن نافل – المصدر @Alhilal_FC
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