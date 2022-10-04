المضاربات المدرسية تصل إلى المحاكم

فيديو | شد شعر وتنمر على الوزن.. طالبات في التعليم العام لـ #الراصد: مضارباتنا تصل إلى المحاكم pic.twitter.com/Nw9njFbhe0 — الراصد (@alraasd) October 3, 2022

التنمر سبب

مضاربات تصل للمحاكم

كشف بعض الطلاب والطالبات بالمدارس عن أبرز المشاجرات والمضاربات التي تحدث بين بعضهم البعض، لافتين إلى أن أحد الأسباب الشائعة هو التنمر.وقال الطلاب خلال برنامج “الراصد” الذي رصد الوقائع في تقرير له، إن المشاجرات أحيانًا تحدث بسبب التنمر، وقد يصل الأمر إلى تحطيم الأشياء داخل المدرسة. فيما أوضحت الطالبات، أن هناك مضاربات قد تصل إلى المحاكم، راويات أن المشاجرات قد تكون قوية من شد شعر وضرب وتنمر على الوزن.وكشفت إحصائيات أفاد بها بيان من اللجنة الوطنية للطفولة، أن نسبة التنمر في مدارس البنات بلغت 42%، ووصلت بعض الحالات منها لقاعات المحاكم. وكان أحد الطلاب في بداية العام الدراسي الجاري تعرض لكسر في الجمجمة جراء تعدي زميله عليه في إحدى المدارس بالرياض.