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التنمر أحد أسباب المشاجرات

المضاربات المدرسية تصل إلى المحاكم

2022-10-04 الساعة 6:42
المضاربات المدرسية تصل إلى المحاكم
المواطن - الرياض

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كشف بعض الطلاب والطالبات بالمدارس عن أبرز المشاجرات والمضاربات التي تحدث بين بعضهم البعض، لافتين إلى أن أحد الأسباب الشائعة هو التنمر.

التنمر سبب

وقال الطلاب خلال برنامج “الراصد” الذي رصد الوقائع في تقرير له، إن المشاجرات أحيانًا تحدث بسبب التنمر، وقد يصل الأمر إلى تحطيم الأشياء داخل المدرسة. فيما أوضحت الطالبات، أن هناك مضاربات قد تصل إلى المحاكم، راويات أن المشاجرات قد تكون قوية من شد شعر وضرب وتنمر على الوزن.

مضاربات تصل للمحاكم

وكشفت إحصائيات أفاد بها بيان من اللجنة الوطنية للطفولة، أن نسبة التنمر في مدارس البنات بلغت 42%، ووصلت بعض الحالات منها لقاعات المحاكم. وكان أحد الطلاب في بداية العام الدراسي الجاري تعرض لكسر في الجمجمة جراء تعدي زميله عليه في إحدى المدارس بالرياض.
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