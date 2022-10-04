المضاربات المدرسية تصل إلى المحاكم

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فيديو | شد شعر وتنمر على الوزن.. طالبات في التعليم العام لـ #الراصد: مضارباتنا تصل إلى المحاكم pic.twitter.com/Nw9njFbhe0— الراصد (@alraasd) October 3, 2022