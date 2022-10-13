المعمر تعلن آلية توزيع الأرباح النصفية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2022م. تفاصيل الإعلان: وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية تداول، اليوم الخميس، يأتي هذا وفقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1443-12-4 الموافق 2022-07-3 المتضمن إقرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022م. تاريخ وطريقة التوزيع: وبينت المعمر لأنظمة المعلومات أن الأرباح عن النصف الأول من العام 2022م ستكون بواقع 1.20 ريال (واحد ريال وعشرين هللة) لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 36,000,000 ريال ما يمثل نسبته 12% من رأس المال وسيتم التوزيع بتاريخ يوم 17 – 03 – 1444 هـ الموافق 13 – 10 – 2022م، علماً بأن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. توزيع الأرباح: وقالت الشركة إنه سيتم التوزيع عن طريق مصرف الراجحي بالتحويل مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك، وفي حال عدم استلام الأرباح المستحقة بعد تاريخ التوزيع أو وجود أي استفسار بإمكان المساهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي. كما لفتت عناية المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.