المعيقلي: 3 أمور خصّ الله بها الصابرين

فيديو | خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي: الصبر نصف الإيمان ويوجب لأصحابه الأجر#الإخبارية pic.twitter.com/KkBQ0bypyC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022

نصف الإيمان

أمور خاصة بالصابرين

أكد خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي، أن الصبر من فضائل الأعمال ويعد نصف الإيمان، حيث يوجب لأصحابه الأجر.وقال المعيقلي خلال خطبة الجمعة اليوم، إن الصبر يعد أجلّ أخلاق الكرام، وهو نصف الإيمان، فالإيمان نصفان هما الصبر والشكر. ولفت إلى أن لأهمية الصبر وعلو منزلته، جاء بيان فضله في القرآن في أكثر من 90 موضعًا، يقرنه سبحانه وتعالى تارة بالصلاة، وبحبه تارة، والفوز بمعيته الخاصة تارة، لافتًا إلى أن الله يوجب لأصحابه الأجر بدون حساب.وأضاف أن الله خص على الصابرين بأمور ثلاثة لم يخص بها غيرهم وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم، وحسبك قوله “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.