المغيري مديرًا للمعهد العربي لإنماء المدن

أصدر الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن أمين منطقة الرياض، قرارًا بتعيين الدكتور أنس بن مفرح المغيري، مديرًا عامًا للمعهد العربي لإنماء المدن. مهام المعهد: ويرتبط المعهد الذي تأسس عام 1967م بمنظمة المدن العربية، ويهدف إلى تحقيق الأثر الإيجابي في سياسات تخطيط وتنمية المدن، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التخصصية للمدن والشركاء الأعضاء في منظمة المدن العربية، كما يعمل على تعزيز دوره في نقل الممارسات الناجحة في تنمية المدن بالتركيز على مجالات الاهتمام للمدن والبلديات الأعضاء، حيث يضم المعهد في عضويته 650 مدينة عربية، يسهم في تقديم دعم الجهود التنموية بها، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتنفيذ نشاطات متميزة في مجال التنمية الحضرية بالمدن العربية. من جانبه، عبر المغيري عن شكره وتقديره إلى الأمين على ثقته في تكليفه بهذا العمل واعدًا بتقديم عمل يرتقي لتطلعات الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف. خبرات نوعية: ويمتلك المغيري خبرات نوعية في مجالات تخطيط وحوكمة المدن في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ويحمل درجة الدكتوراه في تخطيط المدن الكبرى من جامعة كالجري بكندا، والماجستير في التخطيط والتنمية الريفية من جامعة جويلف الكندية، والبكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة الملك سعود.