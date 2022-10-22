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مخاوف من تسريب معلومات حساسة عن نشاط الموانئ

المفوضية الأوروبية تحذر ألمانيا بسبب الصين

2022-10-22 الساعة 8:39
المفوضية الأوروبية تحذر ألمانيا بسبب الصين
المواطن - متابعة

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أفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أن المفوضية الأوروبية حذّرت الحكومة الألمانية، من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورج.

وتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لانتقادات حادة؛ عقب تقرير إعلامي اتهمه بالتخطيط للمضي في مشروع استثمار صيني في ميناء هامبورج، رغم تحفظات حكومته.

نشاط الموانئ

وأوضحت صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية الألمانية، أن المفوضية الأوروبية أصدرت رأيًا سلبيًّا باعتبار أن استثمارًا كهذا قد يتسبب بتسريب معلومات حساسة عن نشاط الموانئ إلى الصين.

ويبقى رأي المفوضية الأوروبية استشاريًّا فقط؛ حيث القرار النهائي في يد الحكومة الألمانية.

يذكر أن ميناء هامبورج هو أول ميناء تجاري في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام بهولندا وأنتويرب ببلجيكا، وشركة “كوسكو” الصينية للشحن هي أول مالك لسفن صينية.

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