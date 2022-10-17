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تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب

2022-10-17 الساعة 8:15
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

علاقات ثنائية:

تسلم الرسالتين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأقام سمو وزير خارجية مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية المغربي والوفد المرافق له. حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.
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