الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب

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فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين.. وتسلم الرسالتين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية#الإخبارية pic.twitter.com/0NX2kFUClS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2022