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في ضحايا حادث التدافع

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا

2022-10-04 الساعة 10:50
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم. وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا اذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

ولي العهد يعزي: 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم. وقال ولي العهد:” تلقيت نبأ ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.
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