الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء إيطاليا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.