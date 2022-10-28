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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك

2022-10-28 الساعة 2:17
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

اطراد التقدم

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس وحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ميلوش زيمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس وحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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