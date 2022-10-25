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خالد الفيصل في وداعه

الملك سلمان يغادر جدة متوجهًا إلى الرياض

2022-10-25 الساعة 9:40
الملك سلمان يغادر جدة متوجهًا إلى الرياض
المواطن - واس

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غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدة مساء اليوم، متوجهاً إلى الرياض.

الفيصل في وداعه:

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.


وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما غادر في معيته ـ حفظه الله ـ معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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