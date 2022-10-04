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بعد فوز ملف تروجينا 2029

المملكة أول دول غرب آسيا تنظم الألعاب الشتوية

2022-10-04 الساعة 7:19
المملكة أول دول غرب آسيا تنظم الألعاب الشتوية
المواطن - الرياض

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف تروجينا لعام 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41.

الشتوية في السعودية

وعلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية على النبأ قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “تاريخي المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف #تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 .. أهلًا بكم في شتاء السعودية”. وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة.

دعم واهتمام القيادة

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال عرض ملف تروجينا 2029 في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، إن تقديم الملف لم يكن ليتحقق لولا الرعاية والدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله.

أعلى المعايير

وأكد أن طموح المملكة دورة ألعاب شتوية تلبي وتتجاوز أعلى المعايير الفنية وتخلق تجربة مستقبلية فريدة من نوعها ومبتكرة ومستدامة للرياضيين والمشجعين على حد سواء. ووجه الشكر لأسرة المجلس الأولمبي الآسيوي على ثقتها في المملكة التي تضمن استضافتة لمحافل رياضية ذات طابع رياضي دولي وعالمي.
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