المملكة تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

فيديو | إنجازات سعودية متواصلة..



لحظة توقيع فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في #تروجينا #الإخبارية pic.twitter.com/rse5w6n8WM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2022

توقيع الفوز

وجهة للرياضات الشتوية

لا تزال إنجازات المملكة متواصلة خاصة في استضافة الفعاليات العالمية، وكان آخرها فوزها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا.وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ 41.ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في مدينة تروجينا بنيوم عام 2029. وكانت فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية انطلقت نسختها الأولى في اليابان عام 1986، وتعد الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية.وتعد مدينة تروجينا الواقعة شمال غربي المملكة التي يتم تطويرها كوجهة للرياضات الشتوية في إطار برنامج رؤية السعودية 2030، مكاناً تتعايش فيه المناظر الطبيعية في تناغم مع المواقع السياحية.