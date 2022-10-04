المملكة تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

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وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ 41.
فيديو | إنجازات سعودية متواصلة..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2022
لحظة توقيع فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في #تروجينا #الإخبارية pic.twitter.com/rse5w6n8WM