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ثالث دولة عربية

المملكة تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي

2022-10-28 الساعة 3:34
المملكة تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي
المواطن - واس

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حصلت المملكة على حق استضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023م، وذلك بعد فوزها بتصويت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد اليوم الجمعة.

ومن المقرر  أن يستقطب هذا المؤتمر ممثلي 192 دولة حول العالم، لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.

إنجاز وطني

ويأتي هذا الفوز كإنجاز وطني يؤكد دور المملكة الفاعل في التواجد بالمنظمات الدولية وإسهاماتها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الخدمات البريدية ومبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

ثالث دولة عربية

وبهذا الفوز، تكون المملكة هي ثالث دولة عربية تستضيف مؤتمرات الاتحاد البريدي العالمي، وتكمن أهمية الاستضافة باستقطابها لعدد من ممثلي الحكومات وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وأبرز الهيئات الدولية والإقليمية لمناقشة دور البريد المهم في كافة المجالات، ومدارسة الاقتراحات المطروحة لتطوير هذا القطاع وتحسينه.

تحقيق رؤية 2030

تأتي هذه الاستضافة في إطار حرص المملكة لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 لتعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الأصعدة، ومستهدفاتها ومبادراتها في تطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو فرصة لاستعراض قدرتها المتقدمة على استضافة مثل هذه المؤتمرات باحترافية عالية وتنظيم دقيق، إلى جانب نقل صورة حسنة عن أرضها الغنية، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف.

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