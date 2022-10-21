المملكة تفي بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية

أكد عبدالعزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها، المترتبة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعاونها مع اللجان التعاهدية المنشأة بموجبها.

فيديو | المملكة تؤكد الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان#الإخبارية pic.twitter.com/Uvkc1U26bV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2022

وأضاف: أن المملكة طرف في خمس من الاتفاقيات الأساسية من أصل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد الواصل: “لقد شهدت بلادي إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان خصوصًا منذ اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي شملت تعزيز الأطر النظامية والمؤسسية والإجراءات التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.

فيديو | المملكة: نمد يد المساعدة الإنسانية لجميع المتضررين حول العالم#الإخبارية pic.twitter.com/zWx3gLXw1p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2022

وتابع: “تمضي بلادي قدمًا في خططها الإصلاحية الداخلية فإن بلادي لم تغفل عن مد يد المساعدة وتقديم الدعم الإنساني لكافة المتضررين في مناطق الكوارث والنزعات حول العالم بالتعاون مع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة المختلفة”.

وأشار إلى أن المملكة احتلت عام 2021 المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول المانحة حول العالم وفقًا لمؤشر التتبع المالي للأمم المتحدة.