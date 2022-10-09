المملكة تواصل التصدي لتهريب المخدرات

مصادرة المخدرات

إحباط 4 محاولات

تواصل المملكة جهودها في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بمختلف أشكالها، والتي تتم بين الحين والآخر على حدود البلاد.ووثق تقرير لقناة “الإخبارية”، جهود الجهات الأمنية المعنية في مصادرة مئات الآلاف من حبات المخدرات المختلفة، وذلك بيقظة وفطنة رجالها، فضلًا عن استخدام أساليب حديثة ومتطورة من أجل إحباط هذه المحاولات. واستطاع رجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع عدة جهات معنية لكبح جماح المهربين، ومحاسبة كل من تسول نفسه للعبث باستقرار الوطن وتدمير شبابه.يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت الجمعة الماضي، إحباط 4 محاولات لتهريب المخدرات في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي. وذكرت الهيئة أنه تم إحباط 4 محاولات لتهريب 756212 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة.