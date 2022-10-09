المملكة تواصل التصدي لتهريب المخدرات

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فيديو | المملكة تواصل جهودها في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات #خلك_قريب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RfBh2Pvel8— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 9, 2022