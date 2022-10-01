المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية بالأرصاد الجوية

صوتت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بالإجماع على استمرار ترأس المملكة لـ اللجنة، نظير جهودها وقدراتها التوعوية والإعلامية وخبرتها الكبيرة في هذا المجال، داعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة وتجربتها الثرية في برامج التوعية والإعلام الإرصادية. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والذي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية. جهود المملكة وأعربت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة مما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية. تصور مقترح وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء في ظل الظواهر الجوية الحادة التي يمر بها العالم العربي ويتطلب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت اللجنة بزيادة برامج التدريب العاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلقة بذلك التي تقيمها المنظمة. وكانت المملكة قد عرضت تجربتها خلال الاجتماع في التوعية والإعلام في مجال الأرصاد وآلية ايصال المعلومات للمجتمع وتثقيفه بأهمية الطقس والمناخ، كما قدمت تقريراً مرئياً عن تدشينها لمركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي والذي يعد الأضخم من نوعه في إنتاج برامج التوعية والإعلام في الطقس والمناخ.

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