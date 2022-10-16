المملكة وجنوب إفريقيا.. تعاون في شتى المجالات

تطور العلاقات

زيارات رسمية

التعاون العسكري

تعد زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة، فرصة مهمة للتشاور والتباحث بين حكومتي البلدين حول التطورات الدولية الراهنة، لاسيما وأنهما يتشاركان عضوية مجموعة العشرين، إلى جانب أن المملكة دولة قيادية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي. العلاقات بين المملكة وجنوب إفريقيا تطورت بصورة كبيرة وبوتيرة متسارعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- في شتى المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.ويؤكد المراقبون، أهمية العلاقة بين السعودية وجنوب إفريقيا كقوتين اقتصاديتين في العالم، كذلك تطورت العلاقات بين المملكة وجنوب إفريقيا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- في شتى المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.العلاقات الرسمية بين البلدين، تعود لسنوات خلت، وتحديدًا نوفمبر 1994، عندما قام رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا بزيارة رسمية إلى المملكة، تلاها افتتاح بعثتين دبلوماسيتين لجنوب إفريقيا (السفارة في الرياض والقنصلية العامة بجدة) في مارس 1995، ثم افتتاح السفارة السعودية في بريتوريا في العام 1997.كذلك فإن التعاون في المجال العسكري يحظى باهتمام كبير من الجانبين، إذ يمثل هذا المجال ملفًا رئيسيًّا للتعاون بين البلدين؛ لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، والاستفادة من الخبرات الجنوب إفريقية في هذا المجال.