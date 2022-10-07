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عسير تتصدر القائمة

المناطق الجنوبية الأكثر إصابة بالسرطان

2022-10-07 الساعة 5:07
المناطق الجنوبية الأكثر إصابة بالسرطان
المواطن - الرياض

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كشفت ورقة بحثية شارك بها الدكتور عبد الرحمن اللغبي في ملتقى الأبحاث الصحية بجامعة الملك خالد، أن المناطق الجنوبية تعد الأكثر إصابة بمرض السرطان. وحسب ما ذكره برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، فأظهرت دراسة زيادة عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133% في المنطقة الجنوبية.

عسير تتصدر

وتصدرت عسير قائمة المصابين بالسرطان بـ12232 مصابًا تليها جازان والباحة ونجران. وأكدت دراسة بحثية صحية أن 4 أنواع من السرطان منتشرة في المنطقة الجنوبية، ويعد سرطان الثدي هو أكثر الأنواع انتشارًا، يليه القولون وسرطان الغدد والدم.

عوامل الإصابة بالسرطان

ومن أبرز عوامل الإصابة بالسرطان هي تقدم العمر، السمنة، التعرض للإشعاعات والتدخين والالتهابات المزمنة. فيما يعد الأكثر تعرضًا للإصابة به هم كبار السن والأشخاص أصحاب تاريخ عائلي وراثي.

زيادة خلال عقدين

وقال عضو فريق الدراسة البحثية الدكتور عبد الرحمن اللغبي، أن “ما أثار انتباهنا هو نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في المنطقة الجنوبية خلال عقدين من الزمن، فيما سجلت عسير وحدها 230%”.
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