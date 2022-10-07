المناطق الجنوبية الأكثر إصابة بالسرطان

عسير تتصدر

عوامل الإصابة بالسرطان

زيادة خلال عقدين

فيديو | عضو فريق الدراسة البحثية د. عبد الرحمن اللغبي: نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير 230%#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/MvrVx8ZLr6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022

كشفت ورقة بحثية شارك بها الدكتور عبد الرحمن اللغبي في ملتقى الأبحاث الصحية بجامعة الملك خالد، أن المناطق الجنوبية تعد الأكثر إصابة بمرض السرطان.وحسب ما ذكره برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، فأظهرت دراسة زيادة عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133% في المنطقة الجنوبية.وتصدرت عسير قائمة المصابين بالسرطان بـ12232 مصابًا تليها جازان والباحة ونجران. وأكدت دراسة بحثية صحية أن 4 أنواع من السرطان منتشرة في المنطقة الجنوبية، ويعد سرطان الثدي هو أكثر الأنواع انتشارًا، يليه القولون وسرطان الغدد والدم.ومن أبرز عوامل الإصابة بالسرطان هي تقدم العمر، السمنة، التعرض للإشعاعات والتدخين والالتهابات المزمنة. فيما يعد الأكثر تعرضًا للإصابة به هم كبار السن والأشخاص أصحاب تاريخ عائلي وراثي.وقال عضو فريق الدراسة البحثية الدكتور عبد الرحمن اللغبي، أن “ما أثار انتباهنا هو نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في المنطقة الجنوبية خلال عقدين من الزمن، فيما سجلت عسير وحدها 230%”.