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وحسب ما ذكره برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، فأظهرت دراسة زيادة عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133% في المنطقة الجنوبية.
فيديو | ورقة بحثية .. المناطق الجنوبية الأكثر إصابة بالسرطان#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ACSRFqVhNN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022
فيديو | عضو فريق الدراسة البحثية د. عبد الرحمن اللغبي: نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير 230%#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/MvrVx8ZLr6— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022