المنتخب السعودي: ولي العهد ملهِم ومحفِّز وداعم

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ولي العهد يدعم الأخضر

وحرص ولي العهد على دعم لاعبي الأخضر، وقام باستقبالهم في مكتبه بجدة، وأشاد بمستواهم والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات المونديال، مؤكدًا أن الصعود أصبح أمرًا هامًّا للسعوديين.

وواصل الأمير محمد بن سلمان دعم وتحفيز لاعبي الأخضر، بالتأكيد على أنه لا يتوقع تحقيق نتائج كبيرة في مرحلة المجموعات بالمونديال، إلا أن الدعوات معهم؛ والجميع يُتابعهم باستمرار، وطالبهم باللعب بدون أي ضغوط نفسية.

ويُعد دعم وكلمات ولي العهد بمثابة الدافع القوي للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتقديم الأفضل والظهور بشكل مميز في المونديال، رغم التواجد بمجموعة قوية، تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

مُلهِم ومُحفِّز للمنتخب

ومن جانبه، نشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من استقبال الأمير محمد بن سلمان لبعثة الأخضر، وكلماته الداعمة والمحفزة.

وعلق حساب المنتخب قائلًا: “مُلهِم.. مُحفِّز.. داعِم، قائد الشباب وعرّاب رؤية السعودية 2030.. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يستقبل بعثة المنتخب الوطني الأول في تتويج يفخر به الرياضيون”.