المنتخب السعودي يسعى لمواصلة انتصاراته

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز في مواجهة ألبانيا اليوم، وتحقيق الفوز.

ودية المنتخب السعودي

ويلعب الأخضر ضد منتخب ألبانيا الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج السعودية الإعدادي لكأس العالم 2022.

الأخضر يسعى للفوز

ويأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز على حساب نظيره الألباني اليوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للاستمرار في التألق، قبل المشاركة في المونديال للمرة السادسة في التاريخ.

وكان المنتخب السعودي يُعاني خلال مبارياته الودية بعد حسم التأهل إلى مونديال 2022، حيث خسر أمام كولومبيا وفنزويلا بنتيجة 1/0، قبل أن يتعادل سلبيًا في مواجهتي الإكوادور وأمريكا، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

وانتفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكره الحالي بالإمارات، ونجح في تحقيق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، سجله صالح الشهري، العائد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإصابة.

وتأتي مواجهة اليوم بعد مقابلة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للأخضر، حيث حرص على دعم وتحفيز اللاعبين، ووجه إليهم كلمات محفزة، الأمر الذي يدفعهم للظهور بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).