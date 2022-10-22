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المواطن توثق افتتاح موسم الرياض

2022-10-22 الساعة 12:24
المواطن توثق افتتاح موسم الرياض
المواطن - تصوير: هاشم القرني - الرياض

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أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء أمس، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز”، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون.

إشادة بالافتتاح

ووثقت “المواطن“، لقطات من افتتاح حفل موسم الرياض، الذي شهد أيضًا حفلًا غنائيًا عالميًا للفنانة البريطانية “ANNE-MARIE”، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي.

وأشاد الحضور بالافتتاح المبهر الذي يقام بأبهى صوره من عام تلو عام، متمنين أن يكون موسمًا فعالًا ومتطورًا.

عروض وألعاب حركية

وشمل حفل موسم الرياض 2022، الذي اكتظت جنباته بالجمهور، عرضًا فنيًا للمناطق الخمس عشرة للموسم، كما ضم عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية.

وتميز حفل إطلاق الموسم بعدد من الألعاب الحركية، ومجموعة من ألعاب الجمباز، وعروض الأسلاك العالية، والدراجات النارية، والنفث بالنار، والعمود المتأرجح، وعرض بانكين، إضافة إلى القفز من خلال الحلقات، والرقص على أنغام موسيقى الأوركسترا العالمية.

 

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