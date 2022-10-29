“المواطن” في ونتر وندرلاند مدينة البهجة والألعاب

وثقت “المواطن” أجواء المرح والسعادة والبهجة في ونتر وندرلاند، التي تعتبر أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم.



وتضم المدينة العديد من الفعاليات والمفاجآت المتنوعة التي تجذب الكبار والصغار إليها، حيث عادت في موسم الرياض 2022 بحلة جديدة وألعاب مختلفة وسط حضور وإقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات والألعاب.

عشرات الألعاب:

وتتضمن منطقة ونتر وندرلاند عشرات الألعاب المثيرة والمميزة التي تناسب كافة الأعمار، كذلك تضم أكبر حلبة تزلج في المنطقة، ومناطق أخرى عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة.

كذلك تحتضن ونتر وندرلاند ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة وألعاب العائلة والأطفال والعديد من الفعاليات المصاحبة.

موسيقى وعروض:

كما تضم كذلك عروضًا موسيقية متجولة ومتجددة يوميًا، وعروضًا مسرحية متنوعة، ومتجرًا للموسم يعرض منتجات “ونتر وندرلاند”، وصالات عديدة للألعاب ومطاعم مختلفة تلائم كل الأذواق.