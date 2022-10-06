المودة تقدم خدماتها المجانية لـ 15,585 أسرة

خدمات مركز اطمئن

أهداف الجمعية

قدمت جمعية المودة خدماتها المجانية لـ 15,585 أسرة خلال الربع الثالث من العام 2022م عبر تسعة مبادرات استراتيجية تنموية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية والشراكات المؤثرة في بيئة داعمة وممكنة مستدامة ومؤثرة في المجتمع. وقد أشار المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي بأن نسبة النساء بلغت من إجمالي عدد المستفيدين 46% فيما شكَل الرجال 37% وبلغت نسبة الأطفال 17%. وقد استفاد خلال الربع الثالث من العام 2022م 3,672 متدربًا ومتدربة من مبادرة التدريب الأسري والذي يهدف إلى تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، وبلغ نسبة زيادة المهارات الأسرية لدى المستفيدين من التدريب 84%. كما بلغ عدد المستفيدات من أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر التمكين الحرفي والمهني 647 سيدة فيما بلغت نسبة السيدات اللاتي تم تمكينهن اقتصاديًا خلال الربع الثالث 8%.وقد قدمت الجمعية، من خلال مركز اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات، الإرشاد والدعم النفسي لـ 3,968 مستفيدًا، بلغت نسبة الإصلاح الأسري في قضايا النزاع 51.45%. كما أشار آل رضي بأنه بلغ عدد المستفيدين من مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 1383 أسرة بلغ فيها نسبة الحالات المحولة إلى منزل بالتراضي 5.18%. وأشار آل رضي أن الجمعية تقوم بتقديم خدمة الإرشاد القانوني في الأحوال الشخصية والتي بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 778 خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما قامت الجمعية بتقديم خدمة التهيئة والتدرج النفسي لـ 1155 طفلًا من أبناء الأسر المنفصلة. وبلغ عدد بلاغات مراكز الحماية الأسرية 4,284 بلاغًا بنسبة إغلاق 95% لجميع البلاغات الواردة خلال الربع الثالث.وقد قامت عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة باستقبال 423 طفلًا اجتاز 28% منهم البرنامج العلاجي. ومن خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين استفاد 948 ممارس عبر الدورات التدريبية وبلغ نسبة المختصين الذين تم اعتمادهم 75.51% من إجمالي عدد المتدربين. كما قدمت الجمعية مجموعة من الأمسيات التوعوية بلغ عدد المستفيدين منها 260 مستفيدًا خلال الربع الثالث من العام 2022م. وأوضح آل رضي بأن مركز العناية بالضيوف خدم خلال الربع الثالث 5,488 مستفيدًا وبلغ نسبة إغلاق الشكاوى التي وردت للجمعية 96% كما قامت الجمعية من خلال مركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية بإجراء 6 دراسات وبحوث تستهدف التنمية الأسرية والإرشاد الأسري. كما أضاف آل رضي بأن الجمعية تهدف من خلال مبادراتها إلى تحقيق الأثر لكل فرد من أفراد الأسرة، لبناء امرأة واعية بمسؤولياتها ودورها المؤثر، ورجل واعٍ وقادر على القيام بمسؤولياته، وجيل من الشباب واعٍ بدوره ومسؤولياته تجاه أسرته والمجتمع وخلق بيئة سليمة لطفل آمن ومستقر نفسيًا واجتماعيًا، وكبار سن سعداء ومشاركين إيجابيًا في أسرهم والمجتمع.