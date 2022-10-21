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يضم محاضرات تقنية ومعرضًا

الناصر يشارك بمؤتمر خاص للأمن الصناعي

2022-10-21 الساعة 12:41
الناصر يشارك بمؤتمر خاص للأمن الصناعي
المواطن - الرياض

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تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم من الهيئة العليا للأمن الصناعي، يشارك رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، مع قادة قطاع الأمن الصناعي محليًا وعالميًا في “المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط”، والمزمع إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في الظهران إكسبو، تحت شعار “الأمن، مُمكّن للنمو الاقتصادي”.

مختصون بالخدمات الأمنية

سيحظى المؤتمر بمجموعة من المتحدثين المختصين في مجال الخدمات الأمنية الخاصة، ومنهم رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي مالكولم سميث، ونائب رئيس دائرة السلامة والأمن الصناعي بأرامكو السعودية عالي الزهراني، والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” تركي الثنيان، والمدير العام لشركة إدارة الأمن العالمية لوك بينسي بالإضافة إلى العديد من قادة الأمن والمختصين.

محاضرات تقنية

كما سيضم المؤتمر محاضرات تقنية سيقدمها مختصون في مجال الأمن عن حماية المنشآت، وأهمية التحوّل الرقمي ودوره في تمكين وتطوير قطاع الأمن الصناعي، والنهوض بالصناعات والخدمات الأمنية، وأهمية تمكين المرأة في ظل رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى ذلك؛ يقدم المؤتمر عددًا من الدورات التأهيلية والتطويرية في المجال الأمني.

من جانب آخر، سيلتقي القادة في ورش عمل مخصصة لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة كحماية المنشآت الصناعية، واستعراض تجربة توظيف الطائرات بدون طيار في مجال الأمن الصناعي، وتوطين صناعة خدمات الأمن البحري، ومراقبة الحشود، وعدد من الموضوعات الهامة الأخرى ذات الصلة.

وسيشهد المؤتمر إقامة معرض مصاحب تشارك فيه أكبر الشركات السعودية والعالمية لاستعراض ما لديها من أحدث التقنيات والأساليب الأمنية.

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