النصر تسبب في زيادة مستحقات جوليانو!

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كشف مارسيلو آموريتشي، محامي اللاعب البرازيلي جوليانو، تفاصيل الأزمة مع النصر، مؤكدًا أن النادي أهدر فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المطلوب في الوقت الحالي.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالأمس، منع النصر من تسجيل لاعبين جدد بداية من الميركاتو الشتوي، لعدم تسوية قضية جوليانو، حيث حصل على حكم باستحقاقه 4.5 ملايين يورو، تمثل قيمة راتب العام الأخير من عقده.
وأوضح آموريتشي مزيد من الأمور في هذه الأزمة في مساحة قام بها القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا وجود محاولات للصلح في بداية القضية.
وقال: “كانت هناك محاولات من جوليانو من أجل الصلح وتسوية مستحقاته في بداية الأزمة، إدارة النصر وقتها رفضت كل هذه المحاولات، لتفوت على نفسها فرصة سداد مبلغ مالي أكثر بكثير من 20 مليون ريال”.
وأضاف محامي اللاعب البرازيلي قائلًا: “حُكم للاعب بتعويض إضافي في القضية، بسبب ما يعرف بالظروف المشددة، الأمر الذي جعله المطلوب من النصر أكثر بكثير من مستحقاته”.
واختتم مارسيلو آموريتشي تصريحاته قائلًا: “لا توجد أي أحكام جنائية ضد جوليانو في السعودية كما تردد، ولا توجد أي ورقة رسمية على هذه الاتهامات أو الأحكام المزعومة”.