Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فشلت المحاولات الودية

النصر تسبب في زيادة مستحقات جوليانو!

2022-10-27 الساعة 4:54
النصر تسبب في زيادة مستحقات جوليانو!
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

كشف مارسيلو آموريتشي، محامي اللاعب البرازيلي جوليانو، تفاصيل الأزمة مع النصر، مؤكدًا أن النادي أهدر فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المطلوب في الوقت الحالي.

أزمة جوليانو

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالأمس، منع النصر من تسجيل لاعبين جدد بداية من الميركاتو الشتوي، لعدم تسوية قضية جوليانو، حيث حصل على حكم باستحقاقه 4.5 ملايين يورو، تمثل قيمة راتب العام الأخير من عقده.

البرازيلي جوليانو
اللاعب البرازيلي

المحامي يوضح

وأوضح آموريتشي مزيد من الأمور في هذه الأزمة في مساحة قام بها القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا وجود محاولات للصلح في بداية القضية.

وقال: “كانت هناك محاولات من جوليانو من أجل الصلح وتسوية مستحقاته في بداية الأزمة، إدارة النصر وقتها رفضت كل هذه المحاولات، لتفوت على نفسها فرصة سداد مبلغ مالي أكثر بكثير من 20 مليون ريال”.

نجم النصر جوليانو
اللاعب البرازيلي

وأضاف محامي اللاعب البرازيلي قائلًا: “حُكم للاعب بتعويض إضافي في القضية، بسبب ما يعرف بالظروف المشددة، الأمر الذي جعله المطلوب من النصر أكثر بكثير من مستحقاته”.

واختتم مارسيلو آموريتشي تصريحاته قائلًا: “لا توجد أي أحكام جنائية ضد جوليانو في السعودية كما تردد، ولا توجد أي ورقة رسمية على هذه الاتهامات أو الأحكام المزعومة”.

جوليانو في مباراة اليوم بين النصر والسد 3
اللاعب البرازيلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه